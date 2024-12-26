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Güncel

Türk askeri ''MK-19 Otomatik Bombaatar Eğitimi'' verdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görevli personele, 'MK-19 Otomatik Bombaatar Eğitimi' verildiğini bildirdi.

AA26 Aralık 2024 Perşembe 14:15 - Güncelleme:
Türk askeri ''MK-19 Otomatik Bombaatar Eğitimi'' verdi
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı Eğitim Birlik Komutanlığı tarafından Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görevli personele, 'MK-19 Otomatik Bombaatar Eğitimi' verildi." ifadeleri kullanıldı.

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