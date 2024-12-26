Türk askeri ''MK-19 Otomatik Bombaatar Eğitimi'' verdi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı Eğitim Birlik Komutanlığı tarafından Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görevli personele, 'MK-19 Otomatik Bombaatar Eğitimi' verildi." ifadeleri kullanıldı.
Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı Eğitim Birlik Komutanlığı tarafından Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görevli personele, "MK-19 Otomatik Bombaatar Eğitimi" verildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/Oo543RVeeL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 26, 2024