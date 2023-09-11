CHP'nin 100. Kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan videoda, Kıbrıslı Türk soydaşlarımıza zulmeden EOKA terör örgütü mensuplarının görselleri yer aldı. CHP yönetimi ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabından da paylaşılan görüntülere gelen tepkilere rağmen sahip çıkarak, söz konusu skandaldan geri adım atmadı. Ancak Kılıçdaroğlu'na sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

"A BE GERİZEKALI"

Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek, CHP'nin bu paylaşımına Sözcü TV'de sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamalarda bulunan Zeyrek, "A be gerizekalı! Hiç mi gündemi takip etmiyorsun" ifadelerini kullandı.

CHP'LİLER SKANDAL VİDEOYA KALKAN OLDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu akla zarar bir savunma ile skandala kalkan oldu.

Bankoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'nin kurucu partisinin 100 yıl önce çıktığı yolda, ülkemizin topraklarına ve halkına sahip çıkma hikayesinin anlatıldığı kısa filmimizin her zaman olduğu gibi belli odaklarca algı operasyonu ile maksatlı olarak karalanmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bu defaki karalama girişiminin; Kıbrıs'ta kazanılan büyük zaferin filmde tek bir kare üzerinden yapılmaya çalışıldığı görülmektedir. Filmin 50 ve 59'uncu saniyeleri arasındaki bölümde Ecevit'in bu hainleri Beşparmak dağlarına gömmesinin hikayesi yer almaktadır."

'SEVİNÇLERİNİN NASIL KURSAKLARINDA KALDIĞINI ANLATIYOR'

Videonun bu bölümü üzerinden algı operasyonu yaratılmak istendiğini savunan Bankoğlu, "Bu bölümde ulusumuza karşı böylesine haince bir davranışı sergileyenlerin sevinçlerinin nasıl kursaklarında kaldığı, nasıl Beşparmak dağlarının ardına gömüldüğü ve üzerlerine bağımsızlık mücadelemize atıfla dünyanın en büyük bayrağının nasıl resmedildiği gerçeği anlatılmaktadır." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BEYİN YAKAN SAVUNMA

Sosyal medya hesabından paylaştığı CHP'nin 100. yıl videosunda Rum örgüt EOKA'nın fotoğrafının kullanılması ile ilgilikonuşan Kılıçdaroğlu ise, konunun aslının farklı olduğunu söyleyerek, "Bu konuda genel başkan yardımcımız bir açıklama yaptı. Orada söz konusu olan Kıbrıs çıkartması sırasında EOKA'cıların nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir o. Çünkü önce onlar gösteriliyor, arkasından nasıl gömüldükleri ve arkasından da Türk bayrağının nasıl çıktığı gösteriliyor. Bu fotoğraf üzerinden, troller üzerinden CHP'ye saldırmak kadar akıl dışı bir şey olamaz" diye konuştu.