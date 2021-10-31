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Türk bayrağını yanmaktan son anda kurtardılar

Erzurum'da bir dernekte çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, asılı Türk bayraklarını alevlerin arasından aldı.

DHA31 Ekim 2021 Pazar 11:25 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 11:25
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Yangın, dün saat 18.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi Topdağı Caddesi'ndeki Kavak Mahalleliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin ahşap binasında meydana geldi. Sağanak sonrası dernek binasında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kimsenin içinde olmadığı ahşap binaya balta ve kazma kullanarak girip alevlere müdahale etti. Bu sırada tek katlı binanın çatısındaki 2 Türk bayrağını gören ekipler, sepetli itfaiye aracı ile çıkıp ipleri kesti. 2 itfaiye eri, aldıkları Türk bayraklarını indirip muhafaza etti. İçerisinde malzeme bulunan binadaki alevler söndürülürken, polis ekipleri de yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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