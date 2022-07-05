Türk bilim insanlarınca geliştirildi! ''Yurt dışındaki muadillerine göre çok daha hesaplı

Hitit Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Kanca ile İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdoğan Kanca, diz, kalça, omuz gibi eklemlerde bulunan hasarlı kıkırdak doku yerine kullanılabilen biyomalzemelerin standarda uygun olup olmadığını daha ucuz ve kısa sürede belirleyen biyotribometre cihazı tasarladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Kanca, cihazı TÜBİTAK desteğiyle geliştirdikleri belirtti.

Eklem rahatsızlığı bulunan insanlar için hasarlı kıkırdak yerine kullanılan biyomalzemelerin sürtünme ve aşınma performansına dair verilerin elde edilmesindeki testlerin standartlara uygun olmasının önem taşıdığına işaret eden Kanca, Türkiye'de bu verilerin şimdiye dek geleneksel test cihazlarıyla yapıldığını aktardı.

Geleneksel cihazlarla yapılan test işlemlerinin her zaman doğru sonuçlar vermediğine, bu durumun malzeme geliştirme süreçlerini olumsuz etkilediğine dikkati çeken Kanca, şu bilgileri verdi:



"Bu sorunları aşmak için en uygun biyomalzemeleri belirleyecek bir cihaz geliştirmek üzere 2018'de proje hazırlamıştık. Uzun süren çalışmalarımız sonucunda Türkiye'de ilk olan bir biyotribometre cihazı geliştirdik. Bu cihaz, biyomalzemelerin sürtünme ve aşınma performansını ISO ve ASTM (Ürün ve sistemler için teknik standartları geliştiren uluslararası organizasyon) standartlarına uygun olarak fizyolojik şartlarda değerlendirerek eklemlerde kullanımının uygun olup olmadığını tespit edebiliyor."

- "CİHAZ YURT DIŞINDAKİ MUADİLLERİNE GÖRE ÇOK DAHA HESAPLI"

Kanca, yeni cihazla malzeme geliştirme aşamasında eklem protezi prototipine de ihtiyaç duyulmadan sürtünme ve aşınma performansına dair verilerin çok daha ucuz ve hızlı şekilde toplanabildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eklem simülatörü ile biyomalzemelerin sürtünme ve aşınma performansını değerlendirme haftalarca zaman alabiliyorken, bizim geliştirdiğimiz cihazla birkaç gün içinde tamamlanabilmektedir. Dahası, geliştirilen cihazla testler, vücut sıcaklığında ve biyolojik sıvılar içinde yapılabilmektedir. Cihazla eklem protez malzemelerine ek olarak beyin ve deri dokuları için geliştirilen biyomalzemelerin sürtünme ve aşınma açısından klinik performansı da test edilebilmektedir. Cihazımıza, biyomalzeme geliştiren firmalarla sürtünme ve aşınma testleri yapan laboratuvarların büyük ilgi göstereceğini düşünüyoruz."

Cihazı yaklaşık 250 bin lira bütçe ile geliştirdiklerinin altını çizen Kanca, "Cihazı yurt dışındaki muadillerine göre çok daha hesaplı olarak piyasaya sürebileceğiz. Cihazımızın piyasaya sürülmesi için sağlık teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmalarla temas halindeyiz, bir an önce piyasaya kazandırılması için girişimlerimiz devam ediyor. Makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan tek üniversite olarak bu cihazla ülkemize ciddi katkı sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.