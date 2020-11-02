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Türk boğazlarından 9 ayda 59 bin 670 gemi geçti

İstanbul ve Çanakkale boğazlarından yılın 9 ayında 59 bin 670 gemi geçti.

AA02 Kasım 2020 Pazartesi 11:50 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 11:56
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AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, söz konusu dönemde İstanbul Boğazı'nı 28 bin 564 gemi kullandı. En fazla geçiş 3 bin 480 ile eylülde, en az geçiş ise 2 bin 786 ile haziran ayında gerçekleşti.

Çanakkale Boğazı'ndan ise ocak-eylül döneminde 31 bin 106 gemi geçişi oldu. En fazla geçiş 3 bin 625 gemiyle ocakta, en az gemi geçişi 3 bin 202 ile haziran ayında görüldü.

Böylece İstanbul ve Çanakkale boğazlarından 1 Ocak-30 Eylül döneminde toplam 59 bin 670 gemi geçişi tespit edildi.

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