23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9767
  • 6,7164
  • 246.715
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türk büyükelçi FETÖ oyununu bozdu: Teröristlerle aynı masaya oturmam

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, katıldığı iftara FETÖ'cü hainlerin de davet edildiğini öğrenince programı terk etti. 'Teröristlerle aynı masaya oturmam' diyen Fırat, Kırgız yetkilileri sert bir şekilde eleştirdi.

Haberin
videosu
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Kırgızistan'da FETÖ'cü hainlerin ortak edildiği tezgahı bozdu. Büyükelçi Cengiz Kamil Fırat, FETÖ’cü İnandı’nın da davet edilmesine tepki göstererek iftarı terk etti.
 
Cengiz Kamil Fırat programı terk ederken, "Biz burada 35 milyon dolara camii yaptıralım, siz bizi teröristlerle aynı masaya oturturacaksınız. Siz buraya Fetö terör örgütünün başını nasıl çağırırsınız? Ramazan bu, Ramazan da bu yapılır mı? Ya Türkiye'yi ya da terör örgütünü seçersiniz. Benim için müftülük bitmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile teröristi aynı yere koyuyorsunuz. Bu insan Müslüman değil. Ben şimdi Cumhurbaşkanına söyleyeceğim" dedi.

MEB´den Anneler Günü videosu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Avusturya Başbakanı Kurz’dan AB’ye ağır eleştiri

Avusturya Başbakanı Kurz’dan AB’ye ağır eleştiri

Yerli teknolojiyle sınarları aştı

Yerli teknolojiyle sınarları aştı

Yeni Mercedes-Benz CLA Türkiye'de

Yeni Mercedes-Benz CLA Türkiye'de

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

‘Mahremin’ 12 yardımcısı deşifre oldu

‘Mahremin’ 12 yardımcısı deşifre oldu

Polis onlar için yolu trafiğe kapattı, görenler şaşkınlık yaşadı

Polis onlar için yolu trafiğe kapattı, görenler şaşkınlık yaşadı

AB ülkesinden Suudi Arabistan hazırlığı

AB ülkesinden Suudi Arabistan hazırlığı

Fikret Orman yeniden başkan seçildi

Fikret Orman yeniden başkan seçildi
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Ziya Selçuk’tan anlamlı anneler günü paylaşımı

Bakan Ziya Selçuk’tan anlamlı anneler günü paylaşımı

Köye dadandılar, bu hale getiriyorlar

Köye dadandılar, bu hale getiriyorlar

Başkan Erdoğan nostaljik tramvaya bindi

Başkan Erdoğan nostaljik tramvaya bindi

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü, ilk defa gerçekleştirilecek

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü, ilk defa gerçekleştirilecek

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA