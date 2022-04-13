Türk büyükelçinin yaptığı konuşmaya beğeni yağdı

Uganda'da 2018'de Büyükelçi olarak göreve başladıktan sonra Lugandaca dersleri almaya başlayan Alp, 10 Nisan'daki törende bu dilde konuşma yaptı.

50'ye yakın dilin konuşulduğu ve en çok Lugandacanın yaygın olduğu Doğu Afrika ülkesi Uganda'da, Büyükelçi Alp tarafından yerel dille yapılan ve sosyal medyada paylaşılan konuşmanın görüntüsü binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

Büyükelçi Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Videonun sosyal medyada bu kadar etkileşim alması ve sevilmesi halkımızın insani diplomasiyi anlamış ve içselleştirmiş olduğunu gösteriyor." dedi.

- "GÜNLÜK HAYATTA YEREL DİLLE HİTAP ETMEK ONLARIN GÖNÜLLERİNİ ALIYOR"

Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan ve Türkiye'de okuyan ilk Ugandalılardan biriyle tanışınca Türkçesinin güzelliğine hayran kaldığını belirten Alp, Türkiye'de eğitim görmüş diğer Ugandalıları ve güzel Türkçe konuştuklarını görünce "Ben neden Lugandaca öğrenmeyeyim?" diye düşünerek çalışmalara başladığını belirtti.

Büyükelçi Alp, diplomatik temaslarda soğukluğun aşılması, insandan insana yakın temas kurulması için yerel dilin önemini vurgulayarak "Cumhurbaşkanımızın ve Dışişleri Bakanımızın çizdiği insani diplomasi temasını gerçek hayata aktarmak için ülkelerin yerel dilini öğrenmek ve insanlara bu şekilde hitap etmek çok etkili oluyor." diye konuştu.

Lugandaca konuştuğu ilk zamanlarda insanların çok güldüğünü aktaran Alp, "İlk başlarda alınıyordum, çok mu kötü bir şey söyledim diye düşünüyordum. Halbuki hoşlarına gittiği için gülüyorlarmış. Dışarıdan gelen birinin dillerini konuştuğunu görmek onlar için eğlence kaynağı oluyor ve mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Yerel dil bilmenin insanlarla daha yakın temas kurmaya imkan sağladığını belirten Alp, "İngilizce onlar için de suni bizim için de suni. Okullarda okuyoruz ve profesyonel hayatta kullanıyoruz. Ortak anlaşmalar, profesyonel ilişkilerde İngilizcenin kullanılması büyük kolaylık. Fakat günlük hayatta, çarşıda, pazarda sıcak ilişki kurduğunuz yerlerde yerel dille hitap etmek onların gönüllerini alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

