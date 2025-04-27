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Türk demokrasisinin kara lekesi! Siyasilerden 27 Nisan e-muhtırası mesajları

Türk demokrasisinin 'kara lekesi' olarak anılan 27 Nisan e-muhtırasının 18'inci yıl dönümüne ilişkin birçok siyasi mesaj yayınladı.

AA27 Nisan 2025 Pazar 14:47 - Güncelleme:
Türk demokrasisinin kara lekesi! Siyasilerden 27 Nisan e-muhtırası mesajları
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Cumhurbaşkanlığı seçimi bahane edilerek, 27 Nisan 2007'de Genelkurmay Başkanlığının internet sitesine konulan ve Türk demokrasisinin "kara lekesi" olarak anılan "e-muhtıra"nın üzerinden 18 yıl geçti.

27 Nisan e-muhtırasının 18'inci yıl dönümüne ilişkin birçok siyasi mesaj yayınladı.

AK Parti cuntacıların e-muhtırasını buruşturup attı

BAKAN TEKİN: GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin siyasi tarihindeki müdahaleler silsilesinin bir parçası olan 27 Nisan e-muhtırasının üzerinden 18 yıl geçtiğini hatırlattı.

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den bugüne dek, millet adına ve her alanda daha güçlü bir Türkiye için yürüttüğümüz mücadelelerle, Türkiye'de vesayetin, cuntanın, millete rağmen iktidar olmanın kapısı bir daha açılmamak üzere kapandı. Her türlü vesayete karşı dik duruş sergileyen milletimizle birlikte, karanlığa karşı aydınlığın, umudun ve geleceğin tarafında olduk, olmaya da devam edeceğiz."

BAKAN GÖKTAŞ: TÜRKİYE TARİHİNDE BİR CUNTAYA KARŞI DİMDİK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye tarihinde bir cuntaya karşı dimdik duran ilk siyasetçi olarak, vesayet anlayışının tarihe gömülmesine öncülük etti." ifadesini kullandı.

Türk demokrasi tarihinin kara lekesi "27 Nisan"ın üzerinden 18 yıl geçti

Bakan Göktaş, muhtıranın yıl dönümüne ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"27 Nisan e-muhtırası, millet iradesine parmak sallayan vesayet zihniyetinin son çırpınışlarından biriydi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye tarihinde bir cuntaya karşı dimdik duran ilk siyasetçi olarak, vesayet anlayışının tarihe gömülmesine öncülük etti. Bu dik duruş sayesinde milletin seçtiklerine, demokrasiye ayar vermeye kalkışanlar, bugün tarihin tozlu raflarında ibretlik birer vesika olarak yerini aldı."

  • 27 Nisan e-muhtırası
  • siyasi mesajlar
  • e-muhtıra

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