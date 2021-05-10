10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:12 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:13

Hırvatistan'dan satın aldıkları Amerikan bayraklı yelkenli ile Türkiye'ye dönüyorlardı.

Yakıtları azalınca yakındaki Yunan adasına yanaşmak istediler. Ancak beklemedikleri bir tepki ile karşılaştılar.

TRT Haber'in haberine göre, Yunan Sahil Güvenliği, uluslararası denizcilik kurallarını hiçe saydı. Teknenin yakıt ikmali için limana yanaşmasına izin vermedi.

"DERHAL BURAYI TERK EDİN, HİÇ BİR YERE UĞRAMAYIN"

Denizci Burak Geçtan, yaklaşık 12 saatlik bir takibe maruz kaldıklarını söyleyerek, "Kesinlikle yakıt almak vesilesiyle de olsa çıkarılmadık. Derhal burayı terk edin, hiç bir yere uğramayın denildi. Girit açıklarında da hava patladı. Uzun bir seyirle Rodos, rotamızın haricinde olan Datça'ya sığınmak zorunda kaldık" diye konuştu.

YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİ, TÜRK DENİZCİLERİ AÇIK DENİZDE SEYRE ZORLADI

5 Türk denizcinin bulunduğu gemiyi yelkenle, açık denizde seyre zorladı. Kötü hava şartlarında yelkenle seyretmek zorunda kalan Türk denizciler, korku dolu anlar yaşadı.

Türk denizcilerin yardım çağrısına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Tekne, Datça Limanı'na çekildi.