''Türk Devletleri Teşkilatı 2. Diaspora Forumu'' Bursa'da başladı

"Kurumlararası Tecrübe Paylaşımı Programı ve Nevruz Etkinlikleri Faaliyetleri" kapsamında düzenlenen TDT 2. Diaspora Forumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) ev sahipliğinde Bursa'da bir otelde düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Konsey Başkanı Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, 2'si gözlemci 7 ülkenin katılımıyla TDT'nin faaliyetlerine devam ettiğini aktardı.

TDT'nin bölgesel ve küresel olarak kimsenin rakibi olmadığını ifade eden Yıldırım, "Kimseyi de tehdit etmek için oluşturulmamıştır ama kimsenin tehdidine de kulak asacak değildir. Bunun özellikle bilinmesini isteriz. Biz bölgemizde barış istiyoruz, huzur istiyoruz, refah istiyoruz. İnsanların bir hiç uğruna, ihtiraslar uğruna masum insanların yok olmasını, sabilerin, çocukların hayatını kaybetmesini istemiyoruz. Bizim hedefimiz barış, bizim hedefimiz kardeşlik, bizim hedefimiz ortak kalkınma ve milletlerimiz için daha yaşanılabilir bir dünya." dedi.

Yıldırım, güç birliği yapılarak, üye ülkelere ve teşkilata yönelik zararlı faaliyetlere karşı etkin bir şekilde mücadele edilmesinin önemini vurguladı.

Söz konusu diasporaları her türlü imkanla destekleyerek teşkilattaki ülkeler adına yalan yanlış, iftiralardan oluşan karalama kampanyalarına fırsat vermemeyi hedeflediklerini anlatan Yıldırım, "Tabii ne yazık ki üçüncü ülkelerde yaşayıp nüfuslarında Türk yazan ancak Türk devletleri için Türk düşmanlığı, Türk düşmanlıklarıyla iş birliği yapanların olduğunu da biliyoruz. Bunlar doğrudan ülkelerimizin, milletlerimizin düşmanıdır. Bununla da mücadele etmek hepimizin görevidir." dedi.

TDT'nin hem Kafkaslar'da hem Orta Asya'da hem Balkanlar'da, tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahlarda refah, altyapı ve insanlığın ortak geleceği için çok güzel işlere imza atacağını kaydeden Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Teşkilatın görünürlüğünü ve farkındalığını artırabilmek için çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu bağlamda bütün üye ülkelerin, üçüncü ülkelerde benzer organizasyonlarla iş birliği sürekli artırılıyor. Bütün hedefimiz esasında (Türk Devletleri Teşkilatı'nı) bir Avrupa Birliği modeline nihai olarak ulaştırma. Yani tek devlet anlayışı içinde, ticaretin önündeki engellerin kalktığı, gümrük sistemlerinin basitleştirildiği ve ticaretle ulaşımda, sermayede, insan dolaşımında tam bir serbestliğin sağlandığı nihai hedefe eriştirmek. Bunun bugünden yarına olmayacağını biliyoruz ama başlamak, sonuçlandırmanın yarısıdır. İnşallah niyetiniz hayır, akıbet de hayır olacaktır."

- "KAMP YAPMAYI PLANLIYORUZ"

YTB Başkanı Abdullah Eren de YTB olarak Türk dünyasına yönelik 150'yi aşkın projeyi hayata geçirdiklerini anlattı.

Eren, 1500'den fazla uluslararası öğrenciye Türkiye'de üniversite eğitimi imkanı sunduklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan'daki muhataplarımızla sabah görüşmelerimizi yaptık. Bu anlamda ortak eğitim programları ve kültür faaliyetleri konusunda neler yapabiliriz? Bunlar üzerinde somut olarak konuştuk. Yakın zamanda bir kamp yapmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra Londra'da Azerbaycan diasporası ile ortak bir paylaşım programı da yapmayı düşünüyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde Türk dünyasının geleceği için herkes kendi alanında bir şeyler yapmaya gayret ediyor. Bizler de Türkiye'nin diaspora kurumu olarak diaspora hususunda ve eğitim faaliyetlerinde bu iş birliğini imkanlarını araştırıyoruz. Bundan sonra da bu faaliyetlerimize devam edeceğiz."

TDT Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ise üye ülkelerin dünya genelinde 20 milyonun üzerinde büyük bir diasporaya sahip olduğunu belirterek, "Bu büyük bir potansiyel. Doğru yönlendirildiğinde ülkelerimiz için gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse toplumsal anlamda büyük faydalar üretebilecek bir potansiyel." değerlendirmesinde bulundu.

Amreyev, Türk diasporasının etkinliğinin artırılması, yaşadıkları ülkelerde daha etkin hale gelebilmeleri, farklı grupların birbirleriyle daha senkronize hareket edebilmeleri yolunda çabalarını artırarak, birleşik, birbirinden haberdar ve örgütlü bir Türk diasporası oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Yıldırım, Amreyev, Eren ve diğer katılımcılara hediye takdim edildi.

Oturumla devam eden forumun açılışına Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, bazı milletvekilleri, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan davetliler, akademisyenler ve uluslararası öğrenciler katıldı.

Çeşitli etkinliklerle sürecek forum, 30 Mart'ta sona erecek.