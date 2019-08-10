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Türk Diyanet Vakfı kurban bağışı süresi uzattı

Türk Diyanet Vakfı kurban bağışı süresini yaşanan yoğunluk nedeniyle bayramın birinci günü saat 18.00'e kadar uzattı.

  • AA
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Türk Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Savaş Polat, kurban bağışlarında vatandaşların Vakfa büyük bir teveccüh gösterdiğini belirterek, "Yaşanan yoğunluk nedeniyle bağış alım süresini uzattık. Vatandaşlarımız bayramın birinci günü saat 18.00'e kadar www.tdv.org web sayfamızdan ve Vakıf genel merkezimize gelerek makbuz karşılığında bağışta bulunabilecekler." bilgisini paylaştı.
 
Polat, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl vekalet yoluyla kurban organizasyonu çalışmaları kapsamında tüm dünyaya bayram sevinci yaşatmak için yaklaşık 6 bin 500 kişilik ekiple yola çıktıklarının altını çizdi.
 
"Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla çalıştıklarını, vatandaşların kurban ibadetini hakkıyla yerine getirebilmeleri için büyük bir titizlikle hareket ettiklerini vurgulayan Polat, şunları kaydetti:
 
"Yurt içinde 72 il 278 kesim noktası ve yurt dışında 149 ülke 443 bölgede vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonunu gerçekleştireceğiz. Afrika'dan Asya'ya, Uzak Doğu'dan Güney Amerika'ya, adını bile duymadığımız ülkelerde hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize, dünyanın bir ucundan öbür ucuna hayırsever halkımızın yardım elini uzatmak için seferber olduk. İnşallah sorunsuz bir şekilde kurban çalışmalarımızı tamamlayarak umutla yolumuzu gözleyen mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahiplerinin gülen yüzü olacağız."
 
BAĞIŞ ALIMLARI BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ DE DEVAM EDECEK
 
Kurban bağışlarında vatandaşların TDV'ye büyük bir teveccüh gösterdiğini, gelen yoğun talepler üzerine kurban bağış alımlarının bayramın birinci günü de devam edeceğini ifade eden Polat, "Kurulduğu günden beri milletimizin sarsılmaz güvenine layık olan Vakfımız, kurban çalışmalarını da titizlikle yürütüyor. Bağış konusunda yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızı mağdur etmemek için bağış alım süresini uzattık. Vatandaşlarımız bayramın birinci günü saat 18.00'e kadar www.tdv.org web sayfamızdan ve Vakıf genel merkezimize gelerek makbuz karşılığında bağışta bulunabilecekler." bilgisini paylaştı. 

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