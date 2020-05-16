Türk Diyanet Vakfı Rusya'daki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

AA 16 Mayıs 2020 Cumartesi 17:35 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 17:35

Gıda malzemesinden oluşan yardım paketlerinin dağıtımı TDV, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Moskova ve Moskova bölgesinde yaklaşık 300 aileye gıda paketi ulaştırıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Savuran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Moskova'da Zafer Parkı'ndaki Anıt Camisi önünde iftar programlarının geçen yıllarda düzenlendiğini anımsattı. Burada organize edilen "Türkiye Akşamı" iftar programının bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamadığını söyledi.

Savuran, "Beraberce iftar yapamasak da düzenlemeyi planladığımız Türkiye Akşamı yerine Moskova’daki Müslüman kardeşlerimizle farklı bir şekilde buluştuk. Gıda paketleriyle sofralara ulaşmaya çalıştık." dedi.



Rus dilinde Diyanet Takviminin dağıtıldığını da aktaran Savuran, "Tüm dünyada yaşanan bu zor günlerde Müslümanların yardımlaşması çok önemlidir. En kısa zamanda bu süreci atlatmayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK ALIYORUZ"



Rusya Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkan Yardımcısı ve Moskova Müftüsü İldar Alyautdinov da Türkiye'ye desteğinden dolayı minnettar olduklarını dile getirerek, "Bu, salgın döneminde çok önemli bir yardım. Çünkü birçok kişi bu dönemde maddi olarak zor durumda kaldı." dedi.

Türkiye'nin yardım konusunda her zaman aktif olduğuna dikkati çeken Alyautdinov, 300 aileden oluşan binden fazla kişiye yardımın ulaştırıldığını söyledi.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki bağın sıkı olduğunu vurgulayan Alyautdinov, Türkiye'yi birçok konuda örnek aldıklarını dile getirdi.

Alyautdinov, "Türkiye'de düzenlenen sosyal projeler bizim için her zaman örnek oldu. Hatta ramazan çadırlarını da Türkiye'den örnek alarak düzenlemeye başlamıştık." ifadelerini kullandı.