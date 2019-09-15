Çoğunluğunu ABD vatandaşlarının oluşturduğu yaklaşık 60 kişilik bir grup Türk dizisi hayranı, Türkiye'yi ziyaret etti.

Türk Hava Yolları desteğiyle Türkiye'ye gelen grup, farklı şehirleri gezip film ve dizilerin çekildiği mekanları görme imkanı buldu.

Sosyal medyada kurdukları "Turkish Dramas Appreciation Group (TDAG) (Türk Dizileri Sevenler)" adındaki grup sayesinde buluşan hayranlar, Kapadokya, Kaş ve Antalya'nın ardından İstanbul'u gezdi.

Topluluk, özel bir organizasyon aracılığıyla yaptıkları gezilerin son gününde yönetmen Hilal Saral ve oyuncu Erkan Avcı ile Beyoğlu Sheraton'da bir araya geldi.

Etkinlikte sevdikleri dizilerin yönetmeni Saral ve oyuncu Avcı'yla sohbet etme sansı yakalayan hayranlar, aynı zamanda ünlü isimlerle kısa bir söyleşi gerçekleştirdi.

"AMERİKAN TELEVİZYONUNU İZLEMEYİ TAMAMEN BIRAKANLAR VAR"

ABD'nin Chicago şehrinden gelen 34 yaşındaki Lena Gibson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin bir Facebook grubuna dayandığını belirterek, "Benim de yönetici olduğum bu grup 3 yıl önce kuruldu ve 9 binin üzerinde üyesi bulunuyor. Geçen yıl da Türkiye'ye bir gezi düzenlemiştik. Bu yıl tekrar planladık." diye konuştu.

Gibson, grupta ABD televizyonunu izlemeyi tamamen bırakan kadınların olduğuna işaret ederek, "Sadece Türkçe izliyorlar. Çünkü Türk dizileri daha detaylı, daha zengin bir anlatımı var ve daha aile odaklı." ifadelerini kullandı.

"TÜRK KÜLTÜRÜNE VE İNSANINA HAYRAN KALDIM"

Dawn Meyer ise Netflix platformunda Türk dizilerini izledikten sonra ülkenin kültürüne ve insanlarına hayran kaldığını vurgulayarak favori aktörünün Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy olduğunu söyledi.

ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşayan Pam Hemphill de artık Amerikan televizyonunu izlemediğine dikkati çekerek, "Türk dizileri benzersiz bir şekilde insanı içine çekiyor. Bir bölüm izledikten sonra bir sonraki bölümü daha çok izlemek istiyorsun." dedi.

TÜRK DİZİLERİ SAYESİNDE TÜRKÇE ÖĞRENMEYE BAŞLADI

Etkinliğe katılan en genç isim olan ve ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 23 yaşındaki Adrienne Luedeking ise Türk dizileri sayesinde Türkçe öğrenmeye başladığını aktararak, "Türk dizilerini izlerken yanımda bir de sözlük vardı. Bilmediğim kelimeleri duyduğum zaman durdurup sözlükten anlamına bakıyordum. Daha sonra internetten bir öğretmen buldum ve onunla haftada bir ya da iki kez Skype'tan konuşmaya başladık. Dili öğrenmek için bir yıllığına Türkiye'de yaşamak istiyorum." diye konuştu.

Yönetmen Hilal Saral da Türk dizilerinin ihracatta ABD'nin ardından ikinci olduğunun altını çizerek, "Bugün burada çok samimi bir durum var, her yaştan genelde kadınlardan oluşan bir grupla birlikteyiz. Hanımlar bizi merak ediyorlar, çektiğimiz dizilerin nerelerde çekildiğini, mekanları, oyuncuları, yönetmenleri, yazarları merak ediyorlar ve bu sıcaklıkla geliyorlar." dedi.

ABD'Lİ ÖDÜLLÜ YAZARLARDAN TÜRK DİZİSİ İTİRAFI

Türkiye'nin tanıtımı açısından dizilerin rolünün önemli olduğunu vurgulayan yönetmen, daha fazla tanınmanın ve Türk dizilerini göstererek yakın temas içerisinde olmanın önemini dile getirdi.

Saral, geçen yıl ABD'ye gittiğinde Emmy ödüllü iki yazarın kendisine bir itirafta bulunduğunu hatırlatarak, " 'Biz burada gerilim, aksiyon, bilim kurgu filmleri yapabiliyoruz ama birazcık duygu işini beceremiyoruz. Bunu da Türkler çok iyi becerebiliyor.' dediler. Türk dizi sektörünün bu kadar başarıya ulaşmasının nedenlerinden biri, duyguyu daha derinden yaşayıp derinden aktarıyor olmamız." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, ünlü isimler ve hayranlarının toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.