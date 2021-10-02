Türk dünyasını sarsacak ''Alp Er Tunga'' iddiası

Hürriyet 2 Ekim 2021 Cumartesi 08:02 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 08:03

Tarihi kayıtlara göre 'Türk Hakanı' Alp Er Tunga M.Ö. 7. yüzyılda yaşadı. Saka Türklerinin lideriydi. İranlılarla mücadele etti. Hakkındaki efsanelere göre Türkistan, İran'ın bir bölümü ve Azerbaycan'ı kapsayan bölgede 'Turan İmparatorluğu' kurmuştu. Türk tarihinin en eski edebi ve siyasi metinlerinden kabul edilen Divan-ı Lügat-it Türk'te de Kutadgu Bilig'de de adil bir hükümdar ve kahraman bir savaşçı olarak adı geçiyor.

İranlı şair Firdevsi'nin meşhur Şehname'sinde ise Alp Er Tunga 'Afrasiyab' sıfatıyla 'İran'ın baş düşmanı' olarak tasvir ediliyor. Selçuklu Türklerinin de atası kabul edilen Alp Er Tunga'nın mezarı bugüne kadar daha çok yine Türkmenistan'daki Merv şehrinde aranıyordu. Çünkü Merv, Alp Er Tunga'nın kurduğu, bir bilim ve kültür merkezi haline getirerek devletini yönettiği bir şehir olarak biliniyor. 2012 yılında da Alp Er Tunga'nın mezarının Merv'de bulunduğu gündeme gelmişti.

'DETAYLARI AÇIKLAYACAĞIM'

Hürriyet'in haberine göre, Buhara şehrinde uzun süredir araştırma yapan Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Necati Demir, Alp Er Tunga'nın mezarını bulduğunu iddia etti. Prof. Dr. Demir, keşfini şu ifadelerle duyurdu: "Türk dünyasına saygı ile duyurumuzdur... Türklüğün ortak atası Alp Er Tunga'nın mezarı Buhara'da tarafımca bulunmuştur. Türk dünyasına selam olsun..." Hürriyet'e konuşan Prof. Dr. Necati Demir, Mezar yerine dair bir detay paylaşmadı ancak şunları söyledi: "Eski Arap ve Fars kaynaklarında Alp Er Tunga'nın mezarının Buhara'da olduğu geçiyordu. Bölgedeki tarihçi ve araştırmacılardan da destek aldım. Detaylarını önümüzdeki günlerde açıklayacağım."

Bu konuda çalışan akademisyenlere göre ise özellikle Alp Er Tunga'nın mezarı konusunda çok 'temkinli' olmak gerekiyor. Zira Alp Er Tunga'nın nerede ve ne zaman yaşadığına dair kesin bir bulgu henüz tespit edilebilmiş değil.

TARİHÇİLER NE DİYOR

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl: Alp Er Tunga efsanevi bir kişilik. Gerçekten yaşayıp yaşamadığı bile henüz somut verilerle tespit edilebilmiş değil. Dolayısıyla Alp Er Tunga'nın mezarının bulunabileceğini de düşünmüyorum. Bu konuda temkinli olmak gerekir.

Doç. Dr. Murat Özkan: Alp Er Tunga'nın yaşadığına inanılan döneme kadar somut unsurlara ulaşmak çok zor. Bu nedenle Alp Er Tunga'nın mezarının bulunduğuna dair araştırmanın kaynaklarına ve bulgulara bakmak lazım. Bu iddiaları ortaya atan hocamızın ilerleyen günlerde açıklayacağı verilere göre bir değerlendirme yapmak daha mantıklı olacaktır.

Doç. Dr. Murat Öztürk: Alp Er Tunga'nın yaşadığı veya gerçek bir kişi olup olmadığı belli değil. Ayrıca yaşadığı kesin olan birçok hükümdarın mezar yeri bile henüz tespit edilememiştir. Her şeyden önce Alp Er Tunga'nın ne zaman ve nerede yaşadığının tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ispat edilmesi gerekir. Sonra o mezarın ona ait olduğuna dair de somut bulgular olması gerekir. O kadar eski devirler için ve de böylesi efsane olarak ön plana çıkmış ve gerçekliği kesin olmayan biriyle ilgili mezar yeri konusunda net görüş ortaya konması çok zordur.