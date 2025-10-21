İSTANBUL 21°C / 12°C
Güncel

Türk dünyasının gözleri Ankara'da! 2026 logosu ilk kez kamuoyuna tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 'Anadolu'nun kalbinde yükselen bu kadim Başkent artık yalnızca Türkiye'nin değil, Türk dünyasının da kültür ve turizm vitrini' dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte ‘Ankara 2026' resmi logosunun tanıtımı yapıldı.

21 Ekim 2025 Salı 17:44
Türk dünyasının gözleri Ankara'da! 2026 logosu ilk kez kamuoyuna tanıtıldı
ABONE OL

Türk Devletleri Teşkilatı tarafından 2026 yılında 'Türk Dünyası Turizm Başkenti 'seçilen Ankara'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda etkinlik düzenlendi. Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın katılım sağladığı etkinlikte 'Ankara 2026' resmi logosunun tanıtımı yapıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı tarafından bu yılın mayıs ayında Ankara'ya layık görülen bu unvan ile başkentin Türk dünyasıyla kültürel ve turistik bağların pekişeceği ve kardeş ülkeler arasındaki iş birliğinin güçleneceği belirtildi.

"TARİHİYLE, KÜLTÜRÜYLE, RUHUYLA BU UNVAN ANKARA'MIZA ÇOK YAKIŞMIŞTI"

Sosyal medya hesabından 'Ankara 2026' resmi logosu hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, bu logonun Türk dünyasının birlik ve kardeşliğini birleştireceğini belirterek, "Tarihiyle, kültürüyle, ruhuyla bu unvan Ankara'mıza çok yakışmıştı.

Bakan Yardımcımız Sayın bugün hem etkinlik programımızı paylaştı hem de 'Ankara 2026' resmi logosunun ilk kez tanıtımını yaptı. Türk dünyasının birlik ve kardeşliğini, Ankara'nın köklü mirasıyla buluşturan bu sembol, 2026 boyunca düzenlenecek tüm etkinliklerin simgesi olacak. Ankara'mızı tek ses ve tek güç olarak çok daha kuvvetli bir şekilde tanıtmak üzere tüm paydaşlarımıza da 2026 yılında gerçekleştirmeyi planladıkları etkinlikleri Bakanlığımız ile paylaşmaları çağrısında bulunduk.

Hititlerden Selçuklulara, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan köklü geçmişiyle tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Ankara'mız zengin mirası, müzeleri, sanat kurumları ve kültürel çeşitliliğiyle Türk dünyasının ortak hafızasını yansıtan nadide şehirlerimizden biri. Anadolu'nun kalbinde yükselen bu kadim başkent, artık yalnızca Türkiye'nin değil, Türk dünyasının da kültür ve turizm vitrini. 2026 yılı boyunca Ankara'yı hep birlikte yeniden keşfedeceğiz, başkentimizin sahip olduğu değerleri kardeş halklarla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

