Bir süre önce operasyon geçiren ve istirahat etmekte olan 76 yaşındaki İnançer, İstanbul'daki evinde sabaha karşı hayatını kaybetti.

Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden olan İnançer, yazdığı kitaplarıyla, musiki ve dini alanda yaptığı konuşmalarıyla tanınıyordu.

İNANÇER'İN SEVENLERİ, PİR NURETTİN CERRAHİ TEKKESİ'NE GELDİ



Ömer Tuğrul İnançer, yarın Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. İnançer'in ölüm haberini alan sevenleri, Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'ne geldi.

Bugün vefat eden mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi, Nureddin Cerrahi Tekkesi'ne getirildi.

Fatih Karagümrük'te bulunan Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'na getirilen, tekkenin postnişini İnançer'in naaşı, sevenleri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve dualarla karşılandı.

Sanat ve siyaset dünyasının yanı sıra talebelerinin de arasında bulunduğu pek çok ismin de ziyaret ettiği tekke ve vakıf merkezinde, İnançer'in ailesi taziyeleri kabul etti.

- "ÖMRÜNÜ MEDENİYETİMİZİN İHYASI İÇİN GEÇİRDİ"

Vakfın yöneticisi, neyzen, bestekar, yazar ve zakirbaşı Mustafa Hakan Alvan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada İnançer'in 1999'dan bu yana vakıf başkanlığı yaptığını belirterek, "Kendisi Türk kültür tarihine büyük katkıları olan bir mütefekkirdir. Kültürümüzün, medeniyetimizin tekrardan ihyası için ömrünü bu meselelerle geçirmiştir. Vakfımız Türk tasavvuf musikisine ve folklorüne hizmet amacıyla kurulmuş bir vakıftır. Kendisi de 40 küsur yıldır bu vakfın üyesidir." dedi.

Aynı zamanda hukukçu olan İnançer'in, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun kurucu müdürlüğünü yaptığını dile getiren Alvan, "Oradan emekli olmuştur. Musiki medeniyetimize ömürlü vakfetmiş bir kişidir kendisi." ifadelerini kullandı.

Alvan, 20 gün önce safra kesesi operasyonu sonrası evinde istirahatte bulunan İnançer'in, durumunun iyi olduğunu ancak gece ani gelişen bir durum sonucu sabaha karşı vefat ettiğini dile getirdi.

- "GELENEKLERE UYGUN BİR CENAZE MERASİMİ YAPILACAK"

İnançer'in naaşının türbe içerisinde bulunduğunu aktaran Alvan, "Kendisinin gasil işlemleri sırasında geleneğimize uygun bir takım ritüeller yapıldı. İlahiler söylendi, Kur'an-ı Kerim ve evrad-ı ezkar okundu. Yarın da İstanbul klasik tasavvuf geleneğine uygun bir cenaze merasimi yapılarak Fatih Camisi'ne gidilecek ve oradan tekrar gelinecek." şeklinde konuştu.

Ömer Tuğrul İnançer'in ömrü boyunca tasavvuf kültürünü ayakta tutmak için mücadele ettiğine işaret eden Alvan, şunları ekledi:

"Bizlerin de bu kültüre hizmeti onların vesilesiyle olmuştur. Vakfımız kuruluş amaçlarına uygun olarak faaliyetlerine bundan sonra da devam edecektir. Böyle bir olay zuhur ettiğinde geleneğimize uygun neler yapılacaksa onların yapılmasını isterdi. Kendisi de bu vakfın daha önceki büyüklerinin cenazelerinde aynı geleneksel hizmetleri gördü. Tabii doğal olarak onun da cenazesinde aynı hizmetler görülecektir."

Siyaset, edebiyat ve düşünce dünyasından pek çok kişi de sosyal medya hesaplarından taziye mesajı paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MUTASAVVIF VE GÖNÜL İNSANI ÖMER TUĞRUL İNANÇER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok kıymetli mutasavvıf ve gönül insanı Ömer Tuğrul İnançer Beyefendinin vefatından derin bir teessür duymaktayım. Sayın İnançer'e, Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet, derecatı ali olsun." ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: CEMALİ DE GÜZELDİ, CELALİ DE

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Güzel insan Ömer Tuğrul İnançer beyefendi rahmet-i Rahman'a kavuştu. Rabbinin sevgili bir kulu, ebediyet yurdunun bir eri olarak yaşadı. İman, ahlak, erdem, şefkat, merhamet ve güzellik yoluna adanmış bir ömür... Cemali de güzeldi, celali de. Mekanı cennet, makamı âli olsun." ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: YAŞAMA GAYRETİYLE GÜZEL İZLER BIRAKTI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yayınladığı mesajda "Hakikat aşıklarından Ömer Tuğrul İnançer rahmete kavuştu. Mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz... Hakikatli bir insan olarak yaşama gayretiyle güzel izler bıraktı. Makamı ali olsun..." açıklamalarında bulundu.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ÜNAL: ANADOLU İRFAN GELENEĞİMİZİN ULU ÇINARLARINDAN...

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal taziye mesajında "Anadolu İrfan geleneğimizin ulu çınarlarından, güzel insan Ömer Tuğrul İnançer emaneti hakka teslim etmiş. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Ailesi ve muhiplerine başsağlığı diliyorum. Geride güzel bir hoş seda bıraktı." dedi.

BAKAN SOYLU: GÖNÜL ERİ, ÖMER TUĞRUL İNANÇER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tasavvuf dünyamızın öncülerinden, gönül eri, Ömer Tuğrul İnançer Efendi, can emanetini sahibine teslîm eylemiş. Rabbim, kabrini nûr, mekanını cennet, makamını âlî eylesin..." ifadelerine yer verdi.

ADALET BAKANI BOZDAĞ: MEKÂNI CENNET, MAKÂMI ÂLÎ OLSUN, İNŞALLAH

Adalet Bekir Bozdağ, yayınladığı taziye mesajında "Hakk'a yürüyen, Türkiye'mizin mânevî çınarlarından, Hakk ve hakikat aşığı Ömer Tuğrul İnançer'e Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekânı cennet, makâmı âlî olsun, inşallah." açıklamalarında bulundu.

BAKAN KURUM: GÖNÜL COĞRAFYAMIZA DOKUNAN ÂLİM, MUTASAVVIF, YAZAR VE İRFAN EHLİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Twitter hesabından yayınladığı mesajda "Gönül coğrafyamıza dokunan âlim, mutasavvıf, yazar ve irfan ehli Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi'nin Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu derin bir teessürle öğrendim. Allah mekânını cennet eylesin, ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

BAKAN ERSOY BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yayınladığı taziye mesajında "Bakanlığımız İstanbul Tarihî Türk Müziği Topluluğumuzun Kurucu Müdürü, mutasavvıf ve hukukçu Ömer Tuğrul İnançer'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI YANIK: TEFEKKÜR DÜNYAMIZIN KIYMETLİ İSMİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Anadolu irfanının temsilcilerinden, tefekkür dünyamızın kıymetli ismi Ömer Tuğrul İnançer'in vefaatını teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve muhibbanına sabır diliyorum." açıklamalarında bulundu.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: GÖNÜL DÜNYAMIZIN REHBERLERİNDEN...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yayınladığı mesajda "Tasavvufun hikmetlerinin günümüzde neşvünema bulmasına vesile olan, gönül dünyamızın rehberlerinden kıymetli büyüğümüz Ömer Tuğrul İnançer, Rahmet-i Rahmana kavuşmuş. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Menzili mübarek, mekanı cennet, makamı âli olsun." ifadelerine yer verdi.

BAKAN BİLGİN: KIYMETLİ HOCAMIZ, GÜZEL İNSAN ÖMER TUĞRUL İNANÇER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yayınladığı taziye mesajında "Kıymetli hocamız, güzel insan Ömer Tuğrul İnançer Beyefendiyi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." dedi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: KIYMETLİ GÖNÜL VE FİKİR İNSANI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yayınladığı mesajda "Kıymetli gönül ve fikir insanı Ömer Tuğrul İnançer hocamız rahmet-i Rahman'a kavuştu. Ailesinin, talebelerinin, sevenlerinin başı sağ olsun. Allah rahmetiyle muamele eylesin, makamı âlî olsun." açıklamalarında bulundu.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: TASAVVUF DÜNYAMIZIN ÖNCÜLERİNDEN...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tasavvuf dünyamızın öncülerinden, gönül insanı Ömer Tuğrul İnançer'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun." ifadelerine yer verdi.

BAKANI NEBATİ BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yayınladığı taziye mesajında "İlim ve tasavvuf ehli, kalp ve gönül erbabı güzel insan Ömer Tuğrul İnançer'e Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Rabbim, mekanını cennet, makamını âlî eylesin." açıklamalarında bulundu.

TARIM VE ORMAN BAKANI KİRİŞÇİ: ÜLKEMİZİN MANEVİ ÇINARLARINDAN...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Twitter hesabından yayınladığı mesajda "Ülkemizin manevi çınarlarından, tasavvuf dünyamızın öncülerinden, mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi'ye Yüce Rabb'imden rahmet niyaz ediyorum. Mekânı cennet, makamı ali olsun inşallah. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum." dedi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: MEKANI CENNET, MAKAMI ÂLİ OLSUN

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kıymetli gönül insanı, yazar, hukukçu ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer beyefendinin dar-ı beka 'ya irtihal ettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun." ifadelerine yer verdi.

ÖMER TUĞRUL İNANÇER KİMDİR

Ömer Tuğrul İnançer 1946'ԁa İstanbul'ԁa ԁoğԁu. Türk avukat, müzisyen ve mutasavvıf olan İnanςer, İstanbul Üniversitesi'nin hukuk fakültesinԁen mezun olԁu. İnanςer, 1991'e kaԁar hukuk müşavirliği yaptı. 1991 yılınԁa Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun Genel Müԁürlüğü'ne atanan Ömer Tuğrul İnanςer, Türk Tasavvuf Musikisinin önemli isimlerinԁen biriԁir.

Ömer Tuğrul İnançer 1946 yılınԁa Bursa'ԁa ԁoğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinԁen mezun olarak, 1991'e kaԁar hukuk müşavirliği yapmıştır. 1991 yılınԁa Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun genel müԁürlüğüne atanmıştır. 1946 yılınԁa Bursa'ԁa ԁoğԁu. Orta tahsilini Bursa'ԁa tamamlayıp İstanbul Hukuk Fakültesini bitirԁi. 20 yıl kaԁar müşavir-avukatlık yaptıktan sonra 1991 yılınԁa Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunԁa sanatçı-müԁür olarak ςalışmaya başlaԁı.

Tahsili sırasınԁa özel olarak müzik ԁersleri alԁı. Çeşitli raԁyo ve televizyon programlarınԁa misafir sanatςı ve konuşmacı olarak yer alԁı. Birςok yurtiςi ve yurtԁışı konserlerԁe müzik faaliyetlerinԁe bulunԁu. Tasavvuf konularınԁa ςeşitli makaleleri yayınlanan Ömer Tuğrul İnançer evli ve iki ςocuk babası.

KİTAPLARI:

Gönül Sohbetleri (2006), Gönül Gözü (Kenan Gürsoy ile, 2006), Dinle Neyden & Mesnevi Sohbetleri (2009), Muhabbet Peygamberi Hz. Muhammed (sav) (2010), Vakte Karşı Sözler (2012), Bir Muhammedî Aşık: Hz. Mevlana (2012),

SOHBETLER:

(2013), Mübârek Vakitler (2014), Sohbetleri: Gönül Gözü (Kenan Gürsoy), Şarkılar Seni Söyler (Ahmet Özhan ile), Aşk Кağıda Yazılmıyor (Ayşe Şasa, Abdurrahim Кarakoç, Lale Müldür, Erol Göka, Sadık Yalsızuçanlar, Enis Batur, Laurent Mignon, Mahmud Erol Kılıç ile), Mübarek Vakitler

TV VE RADYO PROGRAMLARI:

Tuğrul İnançer ile Seyir Defteri (Burç FM) Mesneviden : Mehmet Fatih Çıtlak ile birlikte (Mehtaρ TV) Ömer Tuğrul İnançer ile Gönül Dünyamız (Saadettin Acar ile birlikte, TRT Türk)