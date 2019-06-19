Türk ekiplerince Cezayir açıklarında yakalandı
Türk narkotik ekiplerince, Cezayir açıklarında düzenlenen operasyonla bir gemide 12 ton esrar ele geçirildi, 8 kişi tutuklandı.
Türk narkotik ekiplerince, Cezayir açıklarında düzenlenen operasyonla bir gemide 12 ton esrar ele geçirildi, 8 kişi tutuklandı.
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