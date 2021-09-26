Türk filosunun en güçlüsü ve en önemlisi olacak! Tarih belli oldu

AA 26 Eylül 2021 Pazar 15:46 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 15:46

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Anadolu Ajansı'nın paydaşı olduğu TEKNOFEST'te Model Uydu Yarışması ve şirketin faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ertok, TEKNOFEST paydaşı olarak ilk yıldan bu yana Model Uydu Yarışmasıyla etkinliğe katkı sağladıklarını ifade etti.

Dünyada uydu üretimi ve çeşitli görevlerin gerçekleştirilmesine yönelik model uydu yarışmaları yapıldığını anlatan Ertok, özellikle ABD'de düzenlenen CanSat Model Uydu Yarışması için üniversite takımlarının kendilerine sponsorluk başvuruları yaptıklarını söyledi. Ertok, şöyle konuştu:

"Bu yarışmayı neden Türkiye'de yapmıyoruz diye düşündük. Türkiye'de yaparsak yurtdışına gidemeyen takımlarımız, öğrencilerimiz uydu ve uzay teknolojilerinde kendilerini geliştirirler dedik, bu şekilde yola çıktık. İlk yarışmada 8 takım yarışmıştı, 3 takımı uçurabilmiştik. Bu sene 130 takım başvuru yaptı, 66 takım uçuş öncesi son kontrol aşamasını geçti ve zaman kısıtlı olduğu için ilk 20'sini final uçuşlarına alabildik."

Yarışma kapsamında yaklaşık 500-750 gram ağırlığında uydular geliştirildiğini, bunların fırlatıldığını, iniş sırasında da yer istasyonuyla haberleşme, veri ve görüntü aktarımı, komutla çeşitli görevler icra edilmesini istediklerini belirten Ertok, ilginin her yıl arttığı yarışmanın bu yılki birincisinin Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi takımı olduğunu bildirdi.

Ertok, "Arkadaşlar büyük bir özveriyle yaklaşık 8 ay boyunca tasarım aşamasından üretim, test ve uçuş amasına kadar bütün aşamaları takip ederek bir süreç ilerletiyorlar. Bu da mühendis olarak uzay alanında uydu üretimi aşamasında nelerin olduğunu bir mühendisin baştan sona görmesini sağlıyor." dedi.

Türksat'ta 40-50 kişilik bir mühendis grubunun 8 ay boyunca yarışmanın organizasyonu ve yürütülmesiyle ilgili çalıştığını dile getiren Ertok, şunları kaydetti:

"Bu desteği vermeye devam edeceğiz. Her sene üzerine koyarak, yarışmayı geliştirerek gençlerin uydu ve uzay teknolojileri alanında bu eğitimi alabilmelerinin yolunu açmayı hedefliyoruz. Şu ana kadar biraz yurt içinde kaldı, önümüzdeki yılla birlikte daha fazla yurt dışından katılımın önünü açacak bir yapılanmaya gitmek istiyoruz. ABD'de yapılan CanSat yarışmalarının bölgesel lideri olması yönünde de adımlarımız olacak. Böylece komşu ülkelerden gelip yarışma katılan üniversite öğrencileri, takımları olmasını istiyoruz. Bu bizim için önemli bir hedef. Final etabında yurt dışından takımlar görmek ve üniversitelerimizle yarışmalarını sağlayarak bunu daha uluslararası bir yarışma haline dönüştürmeyi istiyoruz."

Hasan Hüseyin Ertok, ayrıca bu alanda çalışacak gençlerin yetişmesi açısından staj imkanları sunduklarını, iş imkanlarını değerlendirdiklerini ifade etti.



Ertok, "Daha önceki yarışmalardan bünyemize kattığımız öğrenciler var. Uydu üretiminde görev alan TUSAŞ, TÜBİTAK UZAY, ASELSAN gibi şirketlere gittiklerinde de bizim için gurur kaynağı oluyor. İnsan kaynağı yetiştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

-5B VE 6A UYDULARINDA SON DURUM

Şirketin gündemindeki uydu projelerinden 5B ile ilgili bilgiler veren Ertok, aralık ayında uyduyu fırlatmayı hedeflediklerini söyledi.

5B'nin yörüngeye yerleşmesi ve hizmete alınmasının yaklaşık 6 ay süreceği bilgisine veren Ertok, şu değerlendirmelerde bulundu:

"5B planlamalarımızdaki en önemli uydulardan birisi olacak. Türksat uydu filosunun en güçlü, yüksek kapasiteli uydusu olacak. Özellikle veri haberleşmesi alanında çok önemli bir yatırım, dört gözle bekliyoruz. Çeşitli anlaşmalar da yapmaya başladık, görüştüğümüz başka firmalar da var. Bunları uydu gelene kadar ilerleteceğiz.

6A'da haberleşme uydumuzun mühendislik modelinin testleri ve entegrasyon çalışmaları tamamlandı. Test aşamaları bitmek üzere. Uzaya gönderilecek uydu modelinin entegrasyon aşamasındayız, o çalışma da paralelinde devam ediyor. Önümüzdeki yılın sonuna kadar üretiminin tamamlanmasını bekliyoruz. TÜBİTAK UZAY, ASELSAN, TUSAŞ ve CTech çalışıyor, biz de müşteri kurum, uydunun sahibi olarak çalışmaları takip ediyoruz. Arkadaşlarımız da o projede çalışıyor. 2023 yılı ilk çeyreğinde de inşallah fırlatacağız. Fırlatmayla ilgili de sözleşmemizi yaptık, Space X ile anlaştık. Falcon 9 roketiyle 6A'yı da 2023'te uzaya göndermeyi hedefliyoruz."

