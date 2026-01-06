Türk gemisi, Kerç Boğazı'nda karaya oturdu

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan bilgide, "Karadeniz'de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli HAPPY ARAS gemisindeki 3 ü Türk 11 mürettebatın tamamı AAKKM koordinesinde emniyetle gemiden ayrılmıştır. Mürettebatın sağlık durumu iyidir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
