6 Ocak 2026 Salı
Güncel

Türk gemisi, Kerç Boğazı'nda karaya oturdu

'Happy Aras' isimli Türk gemisi Kerç Boğazı'nda karaya oturdu. 3'ü Türk 11 personel tahliye edildi.

6 Ocak 2026 Salı 09:22
Türk gemisi, Kerç Boğazı'nda karaya oturdu
ABONE OL

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan bilgide, "Karadeniz'de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli HAPPY ARAS gemisindeki 3 ü Türk 11 mürettebatın tamamı AAKKM koordinesinde emniyetle gemiden ayrılmıştır. Mürettebatın sağlık durumu iyidir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

