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Güncel

Türk gemisine yapılan baskına Dışişleri Bakanlığından tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Libya'ya taşımacılık yapan gemilere uygulanan bu çifte standartlı ve hukuk dışı muamele asla kabul edilemez

23 Kasım 2020 Pazartesi 15:24 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 15:24
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