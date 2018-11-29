Türk hackerlar, terör örgütü PKK yandaşı sitelere siber saldırı yaparak siteleri kapattı

PKK terör örgütüne yakınlığıyla bilinen ve Almanya'da Türkiye aleyhtarı haberlere imza atan bestanuce.de ve bestanüçe.com, Türk hackerler tarafından siber saldırı gerçekleştirildi. Akıncılar grubu adlı hacker grubu tarafından yapılan siber saldırılar sonrasında iki siteye erişime kapatıldı. Hackerler, söz konusu sitelere ise Türkçe ve İngilizce olarak, "Hainler için yaşasın cehennem" notunu düştü.

Hacker grubu, Türkiye'yi hedef bu tür sitelere karşı saldırıların artarak devam edeceğini belirterek şunları kaydetti:

"Uzun süredir takibinde olduğumuz, dünya genelinde PKK yandaşçısı haber sitesi olarak kabul edilmiş ve birebir PKK terör örgütü adına çalışmış olan Almanya merkezli bestanuce.de ve bestanüçe.com haber sitelerine Akıncılar mührü vurulmuştur" denildi.