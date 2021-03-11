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Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Günday vefat etti

Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Günday 77 yaşında yaşamını yitirdi.

AA11 Mart 2021 Perşembe 17:43 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 17:43
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Günday, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü İzmir'deki hastanede vefat etti.

TRT sanatçısı Günday'ın cenazesi, yarın Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenecek töreninin ardından toprağa verilecek.

Sanat yaşamı boyunca yüzlerce öğrenci yetiştirdiği bilinen Günday, kaset ve plaklarının yanı sıra, "Bağlama Metodu", "Türküler ve Öyküleri" ve "Dünden Bugüne Fethiye" adlı yazılı eserler bıraktı.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarında öğretim üyeliği de yapan Günday evli ve iki çocuk babasıydı.


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