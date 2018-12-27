Türk hariciye misyonlarının sayısı 16 yılda 239'a çıktı

AA muhabirinin Dışişleri Bakanlığından aldığı bilgiye göre, yıl sonuna yaklaşırken Bakanlık 16 yılda dış temsilcilik sayılarını önemli oranlarda artırdı.

2018 sonunda Bakanlığın dış temsilcilik sayısı 140 Büyükelçilik, 13 Daimi Temsilcilik, 85 Başkonsolosluk ve 1 Ticaret Ofisi olmak üzere toplam 239'a ulaştı.

Bu kapsamda, en son 2016'da Lahor Başkonsolosluğu ile Süleymaniye Konsolosluk Ajanlığı, 2017'de de Viyentiyan Büyükelçiliği ile Montreal Başkonsolosluğu faaliyete başladı.

2018'de ise Türkiye'nin Freetown, La Paz, Malabo ve Port of Spain büyükelçilikleri faaliyete geçti.

Bujumbura ve Asuncion büyükelçiliklerinin de fiilen kurulmasına ilişkin süreç başlatıldı.

Bakanlar Kurulu Kararı ile 23 yeni temsilcilik ve açılış süreci devam eden 5 temsilcilikle Dışişlerinin yurt dışı teşkilatını oluşturan toplam temsilcilik sayısının 270'e ulaşması bekleniyor.

Türkiye'nin aktif dış politikasına eşzamanlı olarak, Türkiye'yi yerinde izlemek ve ilişkileri daimi temsil yoluyla yürütmek ihtiyacından hareketle, çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluş da Türkiye'de temsilcilik açtı.

Türkiye'de 2011'de 103 olan Büyükelçilik sayısı 2018'de 127'ye, 84 olan Başkonsolosluk ve Konsolosluk sayısı da 97'ye yükseldi.

48 uluslararası kuruluş temsilciliğiyle Türkiye'deki temsilciliklerin toplam sayısı 273'e ulaştı.

15 Temmuz'un ardından 606 personelle ilişik kesildi

Dışişlerinin merkez ve yurt dışı teşkilatında tüm seviyelerde hali hazırda 4 bin 678'i yurt dışında toplam 6 bin 824 personel görev yapıyor.

15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından Dışişleri, FETÖ/PDY yapısına üyeliği, mensubiyeti, iltisakı, irtibatı olduğu değerlendirilen personelle ilgili gerekli tedbirleri kararlılıkla aldı.

Bu kapsamda, darbe girişimi öncesi ve sonrasında FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle iltisakı sebebiyle 606 personelin Dışişleri Bakanlığı ile ilişiği kesilerek kamu görevinden çıkarıldı.

İlişiği kesilenlerin 496'sı diplomatik kariyer memuru ve bu oran kariyer memurlarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturuyor.

Dışişleri'nin nitelikli personel ihtiyacı

Türkiye'nin dış politikasının geniş vizyonu ve yüksek hedeflerinin bir sonucu olarak, çeşitli alanlarda ve coğrafyalarda yeni sorumluluklar üstlenmeye devam eden Dışişlerinin nitelikli personel ihtiyacı arttı.

Bu çerçevede diplomatik kariyer memurlarının sayısının artırılması için her yıl giriş sınavları düzenleniyor.

Meslek Memurluğu giriş sınavlarına uluslararası ilişkiler bölümü mezunlarının yanı sıra dış politika vizyonuna katkı sağlayabilecek çeşitli alanlardan mezun olmuş adaylar kabul ediliyor.

Bakanlığın İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinin yanı sıra İtalyanca, İspanyolca, Çince, Rusça, Arapça gibi farklı dillere hakim personel sayısı artırılarak, küresel ölçekte yürütülen dış politikada etkin görev alacak insan kaynağı temin edilmesi için gayret gösteriliyor.

Bakanlık tarafından bu yıl düzenlenen Aday Meslek Memurluğu Sınavı neticesinde 30, Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Sınavı neticesinde ise 20 aday memur bu yıl içerisinde göreve başladı.

Düzenlenecek iki yeni sınavla 50 Meslek Memuru, 50 Konsolosluk ve İhtisas Memuru olmak üzere toplam 100 diplomatik kariyer memurunun daha Dışişleri'e kazandırılması öngörülüyor.

Bu yıl içinde 39 merkez memuru, 3 yıl süreyle Ataşe Yardımcısı ünvanıyla görev yapmak üzere yurt dışı temsilciliklerine atandı.

Dışişlerinin toplam personel sayısının yaklaşık yarısını, dış temsilciliklerde görevli sözleşmeli personel oluşturuyor.

Yurt dışı temsilciliklerinde 2017 itibarıyla bin 635'i Türk, bin 248'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 2 bin 883 personel görev yaparken, bu yıl itibarıyla bin 669'u Türk, bin 294'ü yabancı olmak üzere toplam yurt dışı sözleşmeli personel sayısı 2 bin 963'e ulaştı.

2015'te faaliyete geçen temsilcilikler için 152, 2016'da 33, 2017'de 36, 2018 yılında ise 30 sözleşmeli personel pozisyonu temin edildi.

Dışişleri haricindeki kurum ve kuruluşların yurt dışı teşkilatları, Büyükelçilikler nezdinde Müşavirlik, Başkonsolosluklarımız nezdinde ise Ataşelik şeklinde kuruluyor.

Yurt dışı temsilcilikler, bünyesinde görev yapan ve Dışişleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları mensuplarından oluşan ihtisas birimlerinin ihdas edildiği toplam kadro sayısı 838, dolu kadro sayısı 387, münhal kadro sayısı ise 451.

Temsilciliklerde EGM personeli çalışıyor

Güvenlik riskinin yüksek olduğu ülkelerdeki temsilcilikler nezdinde Özel Harekat Eğitimli Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli üçer aylık dönemlerle geçici olarak görevlendiriliyor.

Hali hazırda toplam 212 Özel Harekat Eğitimli EGM personeli, 15 dış temsilcilikte görev yapıyor.

Dışişlerine bağlı Avrupa Birliği Başkanlığının AB nezdinde daimi temsilciliği bünyesinde 1 yurt dışı teşkilatı bulunuyor.

Avrupa Birliği Başkanlığının merkez ve yurt dışı teşkilatında hali hazırda her seviyede toplam 446 personel görev yapıyor.

Başkanlığın merkez teşkilatındaki personel sayısı 438 iken yurt dışı temsilciliğindeki personel sayısı 8. FETÖ ile mücadele kapsamında 10'u AB Başkanlığı kadrosundan, 10'u ise ilgili kuruluşlardan olmak üzere toplam 20 personelin de bağlı ve ilgili kuruluşlardan ilişiği kesildi.

Merkez memurları da mesleki gelişimlerinin desteklenmesine ve görev motivasyonlarının artırılması hususunda Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından da benzer uygulamalar yürütülüyor.

Ayrıca, bu yılın ilk yarısında AB Başkanlığınca düzenlenen aday meslek memurluğu sınavı neticesinde 4 AB İşleri Uzman Yardımcısı göreve başladı.