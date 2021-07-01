Türk Hava Kuvvetleri, 10 Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali desteği sağladı

MSB'den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 1 adet KC-135R tanker uçağıyla ATARES (Havada Yakıt İkmali ve Nakliye Hizmetlerinin Değişimi) kapsamında Polonya hava sahasında 10 adet Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali desteği sağlandı."
Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 1 adet KC-135R tanker uçağıyla ATARES (Havada Yakıt İkmali ve Nakliye Hizmetlerinin Değişimi) kapsamında Polonya hava sahasında 10 adet Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali desteği sağlandı.#MSB #TSK #HvKK pic.twitter.com/hCycVivfqT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 1, 2021