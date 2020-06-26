Türk Hava Sahası'nın emektar terminatörü: F-4 Fantom-2 artık Rize'de!
Rize sahil park alanına Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllar başarılı görevler almış ve aktif kullanım süresini tamamlamış olması nedeniyle Türk Hava Kuvvetleri envanterinden geri çekilen F-4 Fantom-2 savaş uçağı yerleştirildi.
AA26 Haziran 2020 Cuma 11:54 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 12:14
Rize sahil park alanına Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllar başarılı görevler almış ve aktif kullanım süresini tamamlamış olması nedeniyle Türk Hava Kuvvetleri envanterinden geri çekilen F-4 Fantom-2 savaş uçağı yerleştirildi.