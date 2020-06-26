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Türk Hava Sahası'nın emektar terminatörü: F-4 Fantom-2 artık Rize'de!

Rize sahil park alanına Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllar başarılı görevler almış ve aktif kullanım süresini tamamlamış olması nedeniyle Türk Hava Kuvvetleri envanterinden geri çekilen F-4 Fantom-2 savaş uçağı yerleştirildi.

AA26 Haziran 2020 Cuma 11:54 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 12:14
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Rize sahil park alanına Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllar başarılı görevler almış ve aktif kullanım süresini tamamlamış olması nedeniyle Türk Hava Kuvvetleri envanterinden geri çekilen F-4 Fantom-2 savaş uçağı yerleştirildi.

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