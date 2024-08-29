İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2024 Perşembe / 24 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0828
  • EURO
    37,8004
  • ALTIN
    2758.31
  • BIST100
    9729.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türk Hava Yolları 20 milyon Miles&Smiles üye sayısına ulaştı
Güncel

Türk Hava Yolları 20 milyon Miles&Smiles üye sayısına ulaştı

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY), müşteri sadakat programı Miles&Smiles'ta 20 milyon üye sayısına ulaştığını duyurdu.

AA29 Ağustos 2024 Perşembe 11:30 - Güncelleme:
Türk Hava Yolları 20 milyon Miles&Smiles üye sayısına ulaştı
ABONE OL

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, bu sayı sadakat programının 1989'daki başlangıcından bu yana 35 yıllık büyümeyi ve yeniliği simgeliyor.

Miles&Smiles programı, üyelerine THY ve Star Alliance üyesi havayollarıyla uçuşlarından "mil puanı" kazanabilecekleri avantajlar sunuyor. Ayrıca üyeler, ortak markalı kredi kartı harcamaları, konaklama, turizm, araç kiralama ve teknoloji dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki THY program ortaklarından puan kazanabiliyor.

Kazanılan mil puanları, THY ve Star Alliance üye uçuşlarında ekonomi ve business sınıfı ödül biletleri için ve kabin sınıfı yükseltme (upgrade), ek bagaj hakkı, koltuk seçimi, üyelerin uçuş deneyimini geliştiren birçok özellik için kullanılabiliyor.

Miles&Smiles üyeleri, mil puanlarını THY'nin çevrim içi mil harcama platformu "shopandmiles.com"da da kullanabiliyor.

19 ülkede hizmet veren Shop&Miles'ta miller, hediye çekine veya partnerlerin puan birimine dönüştürülerek elektronikten giyime, akaryakıttan ev dekorasyonuna birçok kategoride 100'den fazla markada değerlendirilebiliyor.

Miles&Smiles, aralarında Booking.com, Marriot, Enterprise, Apple, Ikea, Sephora ve Ticketmaster'ın da olduğu 300'den fazla küresel markayla ortaklık yapıyor.

  • TürkHavaYolları
  • MilesAndSmiles
  • 20MilyonÜye

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.