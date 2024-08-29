Türk Hava Yolları 20 milyon Miles&Smiles üye sayısına ulaştı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, bu sayı sadakat programının 1989'daki başlangıcından bu yana 35 yıllık büyümeyi ve yeniliği simgeliyor.

Miles&Smiles programı, üyelerine THY ve Star Alliance üyesi havayollarıyla uçuşlarından "mil puanı" kazanabilecekleri avantajlar sunuyor. Ayrıca üyeler, ortak markalı kredi kartı harcamaları, konaklama, turizm, araç kiralama ve teknoloji dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki THY program ortaklarından puan kazanabiliyor.

Kazanılan mil puanları, THY ve Star Alliance üye uçuşlarında ekonomi ve business sınıfı ödül biletleri için ve kabin sınıfı yükseltme (upgrade), ek bagaj hakkı, koltuk seçimi, üyelerin uçuş deneyimini geliştiren birçok özellik için kullanılabiliyor.

Miles&Smiles üyeleri, mil puanlarını THY'nin çevrim içi mil harcama platformu "shopandmiles.com"da da kullanabiliyor.

19 ülkede hizmet veren Shop&Miles'ta miller, hediye çekine veya partnerlerin puan birimine dönüştürülerek elektronikten giyime, akaryakıttan ev dekorasyonuna birçok kategoride 100'den fazla markada değerlendirilebiliyor.

Miles&Smiles, aralarında Booking.com, Marriot, Enterprise, Apple, Ikea, Sephora ve Ticketmaster'ın da olduğu 300'den fazla küresel markayla ortaklık yapıyor.