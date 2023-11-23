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Türk Hava Yolları, ''Akdeniz Turizm Ödülü''nün sahibi oldu

Türk Hava Yolları (THY), Akdeniz Turizm Vakfı (Mediterranean Tourism Foundation) tarafından Malta'da düzenlenen Akdeniz Turizm Forumu'nda 'Akdeniz Turizm Ödülü'ne layık görüldü.

AA23 Kasım 2023 Perşembe 21:06 - Güncelleme:
Türk Hava Yolları, ''Akdeniz Turizm Ödülü''nün sahibi oldu
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, THY, Akdeniz Turizm Vakfı tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen etkinlikte "Akdeniz Turizm Ödülü"nün sahibi oldu.

2013 yılında kurulan ve bölge barışı, iş birliği ve refahını teşvik eden Akdeniz Turizm Forumu, Akdeniz genelinde sürdürülebilir turizm potansiyelini artırmayı amaçlıyor. Vakıf, hükümet temsilcileri, uluslararası örgütler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının önde gelen kültürel, toplumsal ve düşünce liderlerinin katılımıyla düzenlediği bu forum ile Akdeniz turizm gündemini şekillendirmeyi hedefliyor.

Forumda genel oturum toplantısının yanı sıra uzmanlık atölyeleri ve tartışma platformu yer aldı.

Akdeniz Turizm Ödülleri, 2014'ten bu yana her yıl düzenleniyor ve bölge turizminin en önemli ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor.

  • TurkHavaYollari
  • AkdenizTurizmForumu
  • TurizmOdulu

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