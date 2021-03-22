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Türk Hava Yolları günlük ortalama 670 uçuşla Avrupa'da liderliğini korudu

Türk Hava Yolları (THY), 15-21 Mart haftasında günlük ortalama 670 uçuşla Avrupa'da liderliğini korudu. Raporda, önceki haftaya göre tüm uçuşlarda yüzde 4'lük artış sağlandığı kaydedildi.

AA22 Mart 2021 Pazartesi 14:04 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 14:04
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Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 15-21 Mart tarihlerini kapsayan uçuş trafiği raporuna göre, THY günlük ortalama 670 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 362 günlük uçuşla Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 285 uçuşla Pegasus Hava Yolları, 4. sırasında 273 uçuşla Lufthansa, 5. sırasında 272 uçuşla Wideroe, 6. sırasında ise 248 uçuşla KLM Royal Dutch havayolları yer aldı.

Raporda, önceki haftaya göre tüm uçuşlarda yüzde 4'lük artış sağlandığı kaydedildi.

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