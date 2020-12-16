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Türk Hava Yolları uçaklarında kabin bagajı uygulaması 17 Aralık'tan itibaren normale dönüyor

Türk Hava Yolları (THY), 17 Aralık'tan itibaren kabin bagajı uygulamasının normale döneceğini duyurdu.

AA16 Aralık 2020 Çarşamba 09:34 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 09:34
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, seferlerde yolcuların uçağa kabin bagajlarını almasına bir süredir izin verilmiyordu. Yolcular, yanlarında getirdiği tüm bagajları uçak altına verebiliyordu. Bu uygulamanın yarından itibaren sona erdirileceği bildirildi.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kabin bagaj uygulamamız normale dönüyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yeni düzenlemesinin izin vermesi ile uçak içi el bagaj kurallarımızı 17 Aralık Perşembe günü itibarıyla normal uygulamaya döndürüyor. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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