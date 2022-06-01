Türk Hava Yolları'nda 'Gate to Gate' dönemi

2011 yılından beri uçuşlarda internet hizmeti sunan THY, Gate to Gate internet hizmetiyle daha önce uçak 10 bin feet'e yükseldiğinde aktif olan internet servisi ağını genişletti. Bu hizmet ile THY'nin belirli donanıma sahip uçaklarında seyahat edecek yolcular, uçağın kapısının kapatılmasından gidilecek yerde inişin tamamlanmasına kadar internet hizmetinden faydalanabilecekler. Mayıs ayı itibarıyla havayolu şirketi, bu sistemi filosunda internet hizmeti sunduğu diğer uçaklara da kademeli olarak uygulayacak.

YENİ TEKNOLOJİLER ÜZERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Dünyada en çok ülkeye uçan ve uluslararası bağlantıları en kapsamlı şekilde sağlayan havayolu olarak internet kapsama alanımızı genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Bulutların üzerinde, misafirlerine yalnızca yer kürenin değil sanal dünyanın imkanlarını da en iyi şekilde sunan havayolu olmak için yeni teknolojiler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.