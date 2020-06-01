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Türk Hava Yolları'ndan iç hat seferlerine ilişkin açıklama

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi 4 Haziran'dan itibaren İstanbul'dan 34 kente iç hat seferi başlayacağını açıkladı.

01 Haziran 2020 Pazartesi 22:51 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 22:58
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Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından iptal edilen biletlere dair açıklama yaptı.

Ekşi, “İptal edilen seferlere ait biletlerde hiçbir hak kaybı olmayacaktır” diyerek, “Biletler istenen iç hat sefere değişiklik cezası ve ücret farkı alınmadan değiştirilecektir” ifadesini kullandı.

“4 Haziran'dan itibaren TK olarak İstanbul'dan 34 Anadolu iline; Anadolujet olarak: Ankara'dan 15 ile; Sabiha Gökçen'den 14 ile iç hat seferlerimiz yapılacaktır” diyen Ekşi, “İç hat seferlerinin kademeli yapılması sebebi ile geçmişten kalan seferler zorunlu olarak tarifeden çıkarılmıştır” bilgisini verdi.

“HAK KAYBI OLMAYACAK”

“İptal edilen seferlere ait biletlerde hiçbir hak kaybı olmayacaktır” açıklaması yapan Ekşi şunları kaydetti:

Biletler istenen iç hat sefere değişiklik cezası ve ücret farkı alınmadan değiştirilecektir. Seferinize 3 günden fazla bir süre var ise yoğunluğu önlemek için çağrı merkezimizi daha sonra arayınız.

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