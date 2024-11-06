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Türk Hava Yolları'ndan sefer iptalleri

Türk Hava Yolları (THY) bugün ve yarın planlanan bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

AA6 Kasım 2024 Çarşamba 10:23 - Güncelleme:
Türk Hava Yolları'ndan sefer iptalleri
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Küba'nın başkenti Havana, Polonya'nın Krakow şehri ile Irak'ın başkenti Bağdat havalimanlarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, "TK 183" sefer sayılı İstanbul-Havana, "TK 183" sefer sayılı Havana-Karakas, "TK 183" sefer sayılı Karakas-İstanbul, "TK 1721-1722" sefer sayılı İstanbul-Krakow-İstanbul ve "TK 302-303" İstanbul-Bağdat-İstanbul uçuşlarının yapılamayacağı kaydedildi.

Krakow'a, ilave seferlerin planlandığı aktarılan açıklamada, hava şartlarının uygun olması halinde "TK 6900" İstanbul-Krakow ve "TK 6901" Krakow-İstanbul seferlerinin gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, Afrika ülkesi Mozambik'te yaşanan politik huzursuzluk sebebiyle de yarın icra edilmesi planlanan TK 38 Johannesburg-Maputo ve TK 39 Maputo-Johannesburg seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

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