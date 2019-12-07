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Türk hayırseverlerden Nijerya'daki Türk okuluna yardım

Türk hayırseverler Nijerya'nın başkenti Abuja'da faaliyet gösteren Sami Efendi Uluslararası Türk Okulu'ndaki öğrencilere giysi ve kırtasiye yardımında bulundu.

  • AA
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Darul Erkam Vakfı Başkanı Yunus Emre Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Abuja'nın Gbesa bölgesinde bulunan Sami Efendi Uluslararası Türk Okulu'na yardımların gönderildiğini belirtti. Okulda yaklaşık 250 öğrencinin bulunduğunu işaret eden Akyol, Türk hayırseverlerin gönderdiği giysi ve kırtasiyelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti.
 
Akyol, Darul Erkam Vakfının yaklaşık 2 yıldır Nijerya'da faaliyet gösterdiğini dile getirerek "Türkiye-Nijerya dostluğu pekiştirmek için bulunuyoruz. Buradaki ihtiyaç sahipleri için, özellikle çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için buradayız." dedi.
 
Nijerya'daki insanların yoksulluk içinde yaşadıklarının altını çizen Akyol, "Vakfımız, burada bulunan Müslüman kardeşlerimizin eğitimine katkıda bulunmak ve destek vermek istiyor. Bunun için zaman zaman okul açarak, kırtasiye malzemeleri destek veriyoruz ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Öğrencilerden Amina Garba ise Türkiye'den gelen yardımlardan dolayı duyduğu memnuniyetini aktararak Türkiye'ye ve Türk halkına dua etti.

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