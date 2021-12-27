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Türk İHA'ları komşuda paniğe yol açtı! Olağanüstü toplandılar

AB ve NATO ülkelerine satılan Türk İHA'ları komşuda paniğe yol açtı. Yunan siyasi ve askeri yetkililer bölgede etkinliğini artıran Türk İHA'larına karşı Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda olağanüstü toplandı.

Star.com.tr27 Aralık 2021 Pazartesi 10:35 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 10:35
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Bayraktar TB2 ve Akıncı nedeniyle Yunanistan'da hareketli anlar yaşanıyor. Yunan kaynaklarına göre, önceki gün Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda olağandışı bir görüşme gerçekleşti.

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Atina'da üst düzey askerlerin de katıldığı özel toplantıda, Türkiye'nin ürettiği İnsansız Hava Araçlarının askeri ve diplomatik boyutları ayrıntılı olarak ele alındı. Avrupa'da Türk İHA'sını satın alan ülkelerin listesi toplantıdaki maddelerin arasında yer aldı. Görüşmede Yunanistan'ın Türk İHA'sına karşı neler yapabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

ATİNA'DA "TÜRK İHA" PANİĞİ

Konuyu gündeme taşıyan Yunan basını, Türkiye'nin İHA vesilesiyle bazı AB ve NATO üyesi ülkelerle yakın ilişkiler içinde olduğunu ve Atina'nın "Türk İHA diplomasisine" karşı panzehir aradığını yazdı.

Arnavutluk, Macaristan ve Polonya'nın Türk İHA'sı tedarik etmesinin Atina hükümetini endişelendirdiğini ifade eden Yunan basını, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne dikkat çekti. Haberde şu ifadeler yer aldı;

"Türkiye'de Afrika zirvesi düzenledi. Etkinlikte Nijerya "Türk teknolojisi"ne olan ilgisini dile getirildi. Bu anlaşmaların uygulanması halinde Türkiye, Sahra Altı Afrika'ya taşınmaya başlamış olacak"

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