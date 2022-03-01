Türk iş adamına ait otobüs firması Ukrayna'da mahsur kalanları gönüllü olarak tahliye ediyor

AA 1 Mart 2022 Salı 15:14 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 15:14

Royal Busreisen adlı otobüs firması, Ukrayna'daki partner şirketleriyle birlikte Kiev ve diğer kentlerde mahsur kalanların tahliyesine katkı sunmak için çalışma başlattı.

Telefonla ve sosyal medyadan ulaştıkları kişiler için ücretsiz seferler düzenleyen firma, yolcuları otobüslerle güvenli olan sınırlara götürüyor.

Son seferinde 30 kişiyle yola çıkan firma, 5 otobüsle 200 kadar Türk vatandaşı ile Ukraynalı sivili Romanya'ya ulaştırmayı planlıyor.

AA muhabirinin telefonla ulaştığı firma sahibi Okan Erol, vatandaşların tahliyesini dün akşam planladıklarını ancak sokağa çıkma yasağı nedeniyle sabahı beklediklerini söyledi.

Vatandaşları güvenli şekilde Romanya sınırına ulaştırmayı amaçladıklarını anlatan Erol, "Şu an Hmelnitski şehrindeyiz. Romanya kapısına yaklaşık 200 kilometre yolumuz daha var var. Otobüste şu an yaklaşık 30 kişi var, ancak güzergah boyunca yolcu almaya devam edeceğiz. Biz, Romanya kapısında 4 olmak üzere toplamda 10 aracımızı tahsis ettik." dedi.

Erol, güzergah boyunca yaşanan zorluklara değinerek, "Yolda çok fazla kontrol var, bariyerler kuruldu. Pasaport kontrolü yapılıyor, nereye gittiğimiz soruluyor. Biz Dışişleri Bakanlığıyla iletişime geçtiğimiz ve yazımız olduğu için problem yaşamadık. Çatışmaya denk gelmedik, ancak dün geldiğimizde sirenler çalmaya başladı." diye konuştu.

Mahsur kalanların güvenli şekilde tahliyesini hedeflediklerini belirten Erol, gönüllü çalışmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.