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Türk iş adamları Nijerya'da cami yaptırdı

Türk iş adamları Said Metiner ve Alim Sudaş'ın desteğiyle başkent Abuja'da inşa edilen cami dualarla açıldı.

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 Nijerya'nın başkenti Abuja'nın Kuje bölgesinde Türk iş adamları Said Metiner ve Alim Sudaş'ın desteğiyle yapılan "Metiner-Sudaş Aileleri Camisi" açıldı. 
 
Metiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nijerya'nın başkenti Abuja'dayız. Allah nasip etti ve bu köyde bir cami yaptırma fırsatımız oldu." dedi.
 
Cami inşaatının Nijerya'da faaliyet gösteren Dar'ul Erkam Vakfı aracılığıyla yapıldığını belirten Metiner, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve bu caminin hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu. 
 
Caminin imamı Hüseyin Yusuf da "Bize sundukları bu güzel imkanlar nedeniyle Türkiye'deki kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. İmkanlarımız az olduğu için cami inşaatına başladığımızda 15-20 yıl sürecek diye düşünmüştük ama çok şükür 3 ayda bitti." ifadesini kullandı. 
 
Türklerin ihtiyaç sahiplerine çok yardım ettiğini dile getiren Yusuf, "Biz de Türklerden yardımlaşmayı öğreniyoruz. Onlar çok zengin oldukları için değil İslam'ın gelişmesi için çabalıyorlar. Bugüne kadar sadece cami değil çeşitli yardımlar da yaptılar." dedi.
 
Açılışa, Dar'ul Erkam Vakfı temsilcileri, Nijerya ve Türk sivil toplum kuruluşu yöneticileriyle bölge halkı katıldı. 
 

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