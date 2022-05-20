Türk iş adamları yatırım için Senegal'i tercih ediyor

"Afrika'dan Anadolu'ya Anadolu'dan Afrika'ya" programı için Karabük'e gelen Büyükelçi Kavas, AA muhabirine, Türkiye-Senegal ilişkilerini değerlendirdi.

Türkiye-Senegal ilişkilerinin diplomatik olarak 60 yılı geride bıraktığını aktaran Kavas, 1962'de Senegal'de Türkiye'nin diplomatik misyonunun kurulduğunu söyledi.

Kavas, Türkiye ile Senegal arasındaki yıllık ticaret hacminin 550 milyon dolar olduğunu belirterek, "Özellikle yatırım imkanları açısından, iş adamlarımız Senegal'e daha çok yatırım için geliyor. Ticari olarak ise çok ciddi, hemen hemen her konuda Senegalli iş adamları Türkiye'den alışveriş yapıyorlar. Biz de Senegal'den ihtiyaç malzemelerimizi temin ediyoruz." dedi.

Senegal'de maarif okullarında 1000'e yakın öğrencinin öğrenim gördüğünü ifade eden Kavas, şu anda Türkiye'de 1500'e yakın Senegalli öğrencinin bulunduğunu kaydetti.

Kavas, Türkiye'nin Senegal'e yaptığı yardımlara değinerek, "Her konuda, özellikle bayramlarda veya su kuyuları konusunda bizim Senegal'de çok ciddi insani yardımlarımız öne çıkıyor. Özellikle kongre merkezleri, stadyum ve havaalanı gibi büyük projelerin hem yapımı hem de işletilmesi şu andaki modern Senegal'in görünen yüzü. Bunun altındaki imzalar Türk iş adamlarına ait." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika'da 31 ülkeyi ziyaret ettiğini dile getiren Kavas, "31 ülke içinde defalarca ziyaret ettiği ülkeler var. En çok Senegal'i ziyaret etti, 6 defa ziyaret etti. Bu seneki ziyaretinde ticaret hacmimizi 1 milyar dolar olarak ifade etti. Buna birkaç yıl içinde ulaşacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.