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Türk iş adamlarından Gürcistan'a gıda yardımı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Tiflis Ofisi ile Türk ve Gürcü İş Adamları Derneği (GÜRTİAD) üyeleri, Türkiye Tiflis Büyükelçiliği'nin iş birliğinde 200 aileye için gıda ve hijyen malzemesi yardımında bulundu.

07 Nisan 2020 Salı 10:21 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 10:21
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Dünya küresel bir sorun olan koronavirüs ile mücadele ediyor. Türkiye ise devlet ve özel sektör olarak her yerde din, milliyet farkı gözetmeksizin insanlara hizmeti sürdürüyor. Tiflis MÜSİAD Başkanı Mustafa Özgür Yücel ve GÜRTİAD Başkanı Osman Turan T.C. Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan öncülüğünde Gürcistan halkının yanında olduğunu göstererek, 200 aile için 400 koli gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulunuldu. 

Yardımlar Tiflis Belediye Meclisi Başkanı Giorgi Tkemaladze, Tiflis Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı Irakli Zarkua ve Gürcistan Kızıl Haç Vakfı Başkanı Natia Loladze'ye teslim edildi. İş Adamları, “Türk toplumu olarak her zaman komşumuz, dostumuz, akrabamız stratejik ve ekonomik ortağımız Gürcistan ile dostluğumuz baki kalacaktır” mesajını verdi. 

Gıda ve hijyen kolileri ile birlikte belediyeye bir ilaçlama makinesi de hediye eden Tiflis MÜSİAD Başkanı Özgür Yücel, “Yardımlarımız diğer illerde de devam edecek yani bu zor günlerinde Türk halkı Gürcü dostlarının yanında olacak” dedi.

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