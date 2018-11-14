Türk İşadamı İthal Kutuyu Yüzde Yüz Yerli Üretti

Türk ve yabancı birçok markanın aseptik, karton, plastik, gıda dolum gibi ambalaj alanlarında çözüm ortağı Dizayn Pack, ağırlıkla süt ve meyve suyu ürünlerinde kullanılan prizma kutuda tüm dünya genelinde alternatif konumundaki tek marka oldu.

ÇİFTÇİOĞLU; “YERLİ ÜRETİMLE TÜKETİCİLERİN DAHA UCUZA SÜT VE MEYVE SUYU ALMALARINI SAĞLIYORUZ”

Prizma kutunun özel katmanlı kağıdını AR-GE çalışmaları sonucunda ileri teknoloji ve mühendislik çalışmalarıyla yüzde yüz yerlileştiren Dizayn Pack Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Metin Çiftçioğlu ; “ Faaliyete başladığımız ilk günden itibaren sektörümüzde yenilikçi çözümlere imza atan bir marka olarak konumlandık. Yüzde yüz yerli sermayeyle geliştirdiğimiz ambalaj çözümlerine bugün, son derece önemli bir ürün daha ekledik. Tüm dünya pazarında tek üretici tarafından geliştirilen prizma kutunun özel katmanlı kağıdını üretmeyi başardık ve bu alanda yüksek kalitede bir ürün ortaya koyduk. Süt ve meyve suyu gibi ürünlerin tüketici tarafındaki fiyatına ambalajın etkisi yüzde 36 seviyelerinde. Bu bağlamda tedarikçilere yüzde 15 oranında daha ekonomik bir ambalajlama imkanı sağladık. Son tüketiciye de yüzde 8’e varan fiyat avantajıyla bu ürünleri satın alma imkanı oluşturduk.” dedi.

2007 – 2017 ARASI YÜZDE 3000 BÜYÜME KAYDETTİ

Dizayn Pack bünyesinde oluşturulan AR-GE ve inovasyon departmanının geliştirdiği yenilikçi çözümlerle birlikte uluslararası standartlara uygun, yüksek kalitede ürünler geliştiriliyor. Sektöründe büyümesini her yıl katlayarak arttıran Dizayn Pack, 2007 – 2017 yılları arasında ciro bazında yüzde 3000’lik bir büyüme kaydetti.

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