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Güncel

Türk işçiler Irak'tan gelir gelmez, gözleme alındı

Irak'ın başkenti Bağdat'tan Ankara'ya gelen uçaktaki 57 Türk vatandaşı, hastanede gözlem altına alındı.

DHA14 Mart 2020 Cumartesi 09:50 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 09:50
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Bağdat'tan havalanan yolcu uçağı, dün saat 20.30 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Burada yapılan kontrolde uçakta, Türkiye'den Bağdat'a çalışmaya giden Türk inşaat işçilerinin olduğu anlaşıldı. Önce Türk işçilerin uçaktan inmelerine izin verilmedi. Polisler uçağın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yapılan görüşmelerin ardından işçilerin Ankara'da hastanede gözlem altına alınmasına karar verildi.

Tedbirlerin alınmasının ardından sağlık ekipleri havalimanına sevk edildi. Özel kıyafetli sağlık ekipleri, 57 işçiyi sağlık kontrolünden geçirerek ambulanslara nakletti. İşçiler, saat 01.00 sıralarında gruplar halinde ambulanslarla Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürüldü. İşçilerin, daha önce de Çin ve İran'dan getirilen yolcuların götürüldüğü hastanede 14 gün gözlem altında tutulacağı belirtildi.

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