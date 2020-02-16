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Türk, İtalyan ve Yunan fırkateynlerinden Akdeniz'de ortak eğitim

Türk Deniz Görev Grubu'nda görevli TCG Gaziantep fırkateyni, İtalyan ITS Carabiniere ve Yunan HS Aegeon fırkateynleriyle orta Akdeniz'de deniz eğitimleri gerçekleştirdi.

16 Şubat 2020 Pazar14:42 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 14:42

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Deniz Görev Grubu’nda görevli TCG Gaziantep, orta Akdeniz’de NATO’nun Deniz Muhafızı Harekatı'na yardımcı destek sağlayarak, deniz ticaret yollarının güvenliğine katkı sağlamakta ve sancak varlık göstermektedir" denildi.

Fırkateynlerin dost ve müttefik ülke donanma gemileri ile gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında 13 Şubat tarihinde orta Akdeniz'de deniz eğitimleri icra ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dost ve müttefik ülke donanma gemileri ile icra edilen karşılıklı işbirliği faaliyetleri kapsamında Türk Deniz Görev Grubu’nda bulunan TCG Gaziantep fırkateyni ile NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de (SNMG-2) görevli İtalyan fırkateyni ITS Carabiniere v ve Yunan fırkateyni HS Aegeon arasında 13 Şubat 2020 tarihinde orta Akdeniz’de 'deniz eğitimleri' icra edilmiştir. Deniz eğitimleri kapsamında NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) Komutanı İtalyan Tuğa. Paolo Fantoni tarafından TCG Gaziantep fırkateynimiz ziyaret edilmiş ve icra edilen harekat faaliyetleri hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmuştur."

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