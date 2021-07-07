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Türk jetleri Polonya'da

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar 'Geliştirilmiş Hava Polisliği' görevi için Polonya'ya ulaştı.

AA7 Temmuz 2021 Çarşamba 08:39 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 08:40
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakların "Geliştirilmiş Hava Polisliği" görevini icra etmek üzere Polonya'ya ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçaklar, 'Geliştirilmiş Hava Polisliği' görevini icra etmek üzere Polonya'nın Malbork Hava Üssü'ne ulaştı. Polonya görevi, 15 Eylül 2021 tarihine kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, uçakların intikali sırasında çekilen görüntüleri de paylaştı.

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