6 Mart 2026 Cuma
Güncel

Türk jetlerinden devriye uçuşu: Mehmetçik sınır hattında teyakkuzda

ABD ve İran arasındaki savaş devam ederken, Türkiye'nin sınır bölgelerinde ise savaş uçakları tarafından devriye uçuşları gerçekleştirildi.

6 Mart 2026 Cuma 10:37
Türk jetlerinden devriye uçuşu: Mehmetçik sınır hattında teyakkuzda
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınır hattındaki bölgelerde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları devriye uçuşlarına devam ediyor. Sınır hattı boyunca belirli aralıklarla seyreden uçakların rutin faaliyetler sürüyor.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bölgedeki kaynaklar sınır hattında sürekli uçak sesleri duyduklarını ve durumun sakin olduğunu aktardı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Ülkenin bir çok kentinde meydana gelen saldırılarda binden fazla kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

