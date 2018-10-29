Türk jetlerinden İngiliz savaş uçaklarına önleme
Doğu Akdeniz'de geçtiğimiz günlerde Barbaros Hayrettin sismik gemisinin Yunan unsurlarınca taciz edilmesinin ardından sismik gemimiz Türk savaş gemileri tarafından korumaya alınmıştı. İngiliz savaş uçaklarının da Barbaros Hayreddin ve savaş gemilerimizin yakınında uçmasının ardından Türk F-16'larınca önleme yapıldığı ortaya çıktı.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı doğalgaz rezervi arama çalışmalarını sürdüren Barbaros Hayrettin sismik gemisi Yunanistan başta olmak üzere bölgedeki kimi güçleri rahatsız etmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Yunan fırkateyni HS Nikiforos Focas, Barbaros sismik araştırma gemisini izlemekle görevlendirilmişti.
Gemimizi taciz eden Yunan unsuruna karşılık, Türkiye bölgeye savaş gemileri, hücumbotları ve 1 denizaltı göndererek Barbaros'u korumasına almıştı.
İncirlik'ten havalandılar
İngiliz uçaklarının bu hamlesine aynı anda karşılık verildi ve İncirlik Üssü'nden kalkan F-16'lar İngiliz savaş uçaklarına önleme yaptı.
Türk jetlerinin gelmesinin ardından İngiliz savaş uçaklarının bölgeden ayrıldığı kaydedildi.
(Yenişafak)
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