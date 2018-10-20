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Türk kahvesinin içinde uyuşturucu gizleyen 3 kişi yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Türk kahvesi içine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent merkezinde düzenlenen operasyonda, Y.K. (37), S.U. (36) ve N.M.B. (33) yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda Türk kahvesi içine paketlenmiş halde zulalanmış toplam 63 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Zanlılardan N.M.B. serbest bırakıldı, Y.K. ve S.U'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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