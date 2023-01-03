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Türk kara sularına geri itilen 113 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 113 düzensiz göçmen kurtarıldı, 37 göçmen yakalandı.

AA3 Ocak 2023 Salı 00:06 - Güncelleme:
Türk kara sularına geri itilen 113 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında can salı ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 113 düzensiz göçmeni kurtardı.

LASTİK BOTTAKİ 37 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Dikili ilçesi açıklarındaki sahil güvenlik botu tarafından tespit edilen ve durdurulan hareketli lastik bottaki 37 düzensiz göçmen de yakalandı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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