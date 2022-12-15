Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, bir grup düzensiz göçmen, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'nden lastik botla denize açıldı.

Yunan Sahil Güvenliğince yakalanarak bota bindirilen 46 düzensiz göçmen, can sallarıyla Türk kara sularına itildi. Türk Sahil Güvenliği botlarını görünce hızla uzaklaşan Yunan Sahil Güvenliği unsurları, Midilli'ye döndü.

Bir süre bekleyen düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerce kurtarılarak kıyıya getirildi.

İzmir'in Dikili ilçesinde karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Türk balıkçıların cep telefonuyla çektiği videoda, Yunan Sahil Güvenlik botlarının Türk kara sularına yaklaştığı, can sallarındaki düzensiz göçmenleri bırakıp hızla uzaklaştığı görülüyor.