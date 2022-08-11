Türk kara sularına itilen göçmenler kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Didim açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca geri itilen can salı içerisindeki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

47 DÜZENSİZ GÖÇMEN DAHA KURTARILMIŞTI

İzmir'in Uzunada Sahili'nde botları kıyıya vuran 47 düzensiz göçmen, sualtı taarruz timlerince kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Uzunada Sahili'nde kıyıya vurmuş şekilde mahsur kalan bir lastik bot tespit edildiği belirtildi.

Aralarında çocuklar ve kadınların da olduğu 47 düzensiz göçmenin, Deniz Kuvvetleri Sualtı Taarruz Timleri tarafından kurtarıldığı kaydedildi.