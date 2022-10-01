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Güncel

Türk kara sularına itilen göçmenler kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 70 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

AA1 Ekim 2022 Cumartesi 00:36 - Güncelleme:
Türk kara sularına itilen göçmenler kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 15 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.

- DATÇA'DA 55 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Datça açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 can salındaki 55 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışırken Yunanistan unsurlarınca geri itilen can salındaki 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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