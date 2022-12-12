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Türk kara sularına itilen göçmenler kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 66 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

AA12 Aralık 2022 Pazartesi 21:43 - Güncelleme:
Türk kara sularına itilen göçmenler kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki can salları içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen "KB-20", "TCSG-907" ve "TCSG-6" botlarının ekipleri düzenledikleri 2 operasyonda, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 66 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Kocaeli'de 18 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli'de yasa dışı yollarla yurda giren 18 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

Kocaeli ve bölge illerde yakalanan 18 düzensiz göçmen, Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

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